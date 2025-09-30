Mobilità green torna Urban Award | premio per le città più sostenibili
Otto italiani su dieci ritengono importante spostarsi con forme di mobilità alternative, e il 38% identifica nell’auto elettrica il mezzo del futuro. Tuttavia, oltre tre quarti degli italiani continua a spostarsi principalmente in automobile, segno che il cammino verso alternative più sostenibili è ancora lungo. Ma come fotografare il grado di avanzamento delle politiche locali e valorizzare i comuni che hanno già imboccato la strada giusta? Con questo intento torna Urban Award, il premio che dal 2017 valorizza le amministrazioni capaci di introdurre progetti innovativi di ciclabilità, trasporto integrato e mobilità dolce, e che anche quest’anno selezionerà le esperienze di mobilità sostenibile più virtuose del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: mobilit - green
