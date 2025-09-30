Mobbing sul lavoro se ne parla nei centri per l' impiego per riconoscerli e affrontarli
Una collaborazione tra Arpal Puglia, Ambito territoriale di Foggia e l’associazione San Giuseppe di Cerignola, ha dato il via a un’importante iniziativa volta a contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro. L’attività rientra nel progetto europeo Talk2Me, finanziato dal programma Erasmus+, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: mobbing - lavoro
Il carico di lavoro eccessivo non è mobbing: lo dice la Cassazione
Stress da lavoro, anche senza mobbing puoi ottenere un risarcimento
Mobbing: 5 segnali tipici di un ambiente di lavoro tossico
Convegno a Sassari “Lavoro e dignità: salute, cultura e contrasto al disagio lavorativo” Fine settembre 2025 Sala Riunioni Damiano Giordo – Cisl Sassari Il mobbing e le discriminazioni sono una piaga che colpisce tanti lavoratori, minando salute, dignit - facebook.com Vai su Facebook
Quando il lavoro schiaccia le persone e le fa ammalare, il lato oscuro delle aziende italiane - Dai reparti ospedalieri agli uffici pubblici, la ricerca di Isabella Schiavone su burnout, mobbing e straining: una violenza psicologica che spesso resta invisibile ... Secondo vanityfair.it
Mobbing, così il lavoro (tossico) diventa una malattia - «Mondi professionali che sempre più assomigliano a organizzazioni criminali, con codici verbali e comportamentali da interpretare, il controllo del territorio, una filiera costruita ad arte per confer ... Si legge su latina24ore.it