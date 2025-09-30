Mo | Verini Pd ' appoggio proposta Usa urgenza cessate il fuoco'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Vero: come fidarsi di Trump, del criminale Netanyahu e tantomeno dei terroristi di Hamas? Ma la penso come Sanchez: 'Benvenuta la proposta di pace per Gaza promossa dagli Usa. Cessi violenza, finiscano sofferenze, immediata liberazione ostaggi, subito accesso aiuti umanitari". Lo scrive su X il senatore del Pd Walter Verini.

Il senatore del Pd Walter Verini ha presentato un'interrogazione urgente al governo sul caso Paragon: "Siamo in una democrazia, e in una democrazia i giornalisti non possono essere spiati, perché è ...