Mo | Usa e Israele ' no a cambiamenti sostanziali proposta Trump per fine guerra a Gaza'

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Israeliani e americani non sono disposti ad accettare cambiamenti sostanziali alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, mentre Hamas sta valutando la sua risposta all'attuale quadro normativo di Doha. Lo riporta Channel 12, a cui alti funzionari statunitensi hanno dichiarato che, pur essendo aperti a negoziare modifiche limitate, come il calendario e i dettagli del ritiro delle Idf o il processo preciso di disarmo di Hamas, non saranno accettati cambiamenti radicali. Analogamente, una fonte israeliana ha dichiarato a Channel 12 che "Israele sostiene il quadro normativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Usa e Israele, 'no a cambiamenti sostanziali proposta Trump per fine guerra a Gaza'

In questa notizia si parla di: israele - cambiamenti

