Mo | scontri corteo Milano i due minori ai domiciliari fanno ricorso al Riesame
Milano, 30 set. (Adnkronos) - I legali dei due studenti liceali di 17 anni arrestati a Milano per resistenza aggravata per gli scontri in stazione Centrale, durante la manifestazione di solidarietà al popolo palestinese, hanno fatto ricorso al Riesame. Gli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella chiedono che venga annullata, con revoca della misura cautelare, l'ordinanza della gip del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone, che ha disposto i domiciliari, senza possibilità (per ora) di frequentare la scuola, in attesa della risposta all'istanza sul punto presentata ieri dai legali. L'udienza per la discussione davanti al Riesame, sempre del Tribunale per i minori, è fissata per l'8 ottobre prossimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
