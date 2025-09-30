Mo | scontri corteo Milano da giudice ok a scuola per i due minori ai domiciliari

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 set. (Adnkronos) - La giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano Antonella De Simone, letta l'istanza dei difensori Mirko Mazzali e Guido Guella, ha autorizzato i due minori ai domiciliari con l'accusa di resistenza aggravata per la manifestazione proPal del 22 settembre scorso, a frequentare il liceo. I due studenti, un ragazzo e una ragazza entrambi di 17 anni, potranno "recarsi a scuola nei giorni e secondo gli orari indicati" dalla difesa. Un tragitto che dovrà seguire "il percorso più breve, senza soste intermedie". L'udienza per la discussione davanti al Riesame (dei minori) per annullare la misura degli arresti domiciliari è fissata invece per l'8 ottobre prossimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo scontri corteo milano da giudice ok a scuola per i due minori ai domiciliari

© Iltempo.it - Mo: scontri corteo Milano, da giudice ok a scuola per i due minori ai domiciliari

In questa notizia si parla di: scontri - corteo

Scontri al corteo Pro Pal a Brescia: altre tre perquisizioni. La polemica non si placa

Corteo pro Gaza a Roma, scontri con la polizia

Scontri con la polizia e i carabinieri al corteo per Gaza a Milano: protestano 3mila manifestanti

mo scontri corteo milanoMo: scontri corteo Milano, i due minori ai domiciliari fanno ricorso al Riesame - I legali dei due studenti liceali di 17 anni arrestati a Milano per resistenza aggravata per gli scontri in stazione Centrale, durante la manifestazione di solidarietà al ... Secondo lanuovasardegna.it

mo scontri corteo milanoMo: scontri corteo Milano, da legali istanza contro divieto di andare a scuola - Gli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella che difendono i due liceali milanese finiti agli arresti domiciliari per ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Scontri Corteo Milano