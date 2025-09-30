Mo | Reebok chiede la rimozione del logo dalle divise della nazionale di calcio israeliana
Londra, 30 set. (Adnkronos) - Reebok ha chiesto alla federazione calcistica israeliana di rimuovere il logo dell'azienda dalle divise di calcio della nazionale. Lo riportano i media israeliani, secondo cui l'azienda sportiva ha dato istruzioni al suo importatore israeliano, Msg, di rimuovere il logo dalle divise che fornisce in modo indipendente alla squadra, dopo che il movimento 'Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni' ne ha chiesto il boicottaggio a causa della sua partnership con la Federazione calcistica israeliana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: reebok - chiede
Fratelli d'Italia sul piede di guerra chiede la testa di Rusci #elezioniregionali2025 #ilGiunco - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Reebok chiede la rimozione del logo dalle divise della nazionale di calcio israeliana - Reebok ha chiesto alla federazione calcistica israeliana di rimuovere il logo dell'azienda dalle divise di calcio della ... Da iltempo.it