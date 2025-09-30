Mo | Procaccini ' protesta Sapienza sinistra in cortocircuito ideologico'
Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Il cortocircuito ideologico in cui è immersa la sinistra produce scene come quelle di oggi all'università Sapienza di Roma. Manifestanti che sostituiscono la bandiera dell'Unione Europea issando quella palestinese, al grido di Bella Ciao. È il frutto del caos morale della sinistra, che passa senza soluzione di continuità dall'estremismo europeista a quello palestinese". Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
