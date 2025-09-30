Mo | media ' team israeliano per restituzione ostaggi forse in Qatar nei prossimi giorni'

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - La squadra israeliana incaricata delle trattative per la restituzione degli ostaggi è in attesa di istruzioni dal primo Ministro Benjamin Netanyahu sulla prosecuzione dei colloqui, mentre circolano voci secondo cui una delegazione potrebbe essere inviata in Qatar nei prossimi giorni. Lo riferiscono i media israeliani, citando fonti a conoscenza della questione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

