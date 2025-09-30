Mo | media ' team israeliano per restituzione ostaggi forse in Qatar nei prossimi giorni'
Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - La squadra israeliana incaricata delle trattative per la restituzione degli ostaggi è in attesa di istruzioni dal primo Ministro Benjamin Netanyahu sulla prosecuzione dei colloqui, mentre circolano voci secondo cui una delegazione potrebbe essere inviata in Qatar nei prossimi giorni. Lo riferiscono i media israeliani, citando fonti a conoscenza della questione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: media - team
Buona serata: il social media team #Enjoy tornerà a fornirti supporto dalle 9 di domani mattina. Ciao! - X Vai su X
Mai Mala Buni Social Media Team - facebook.com Vai su Facebook
Mo: media, 'team israeliano per restituzione ostaggi forse in Qatar nei prossimi giorni' - La squadra israeliana incaricata delle trattative per la restituzione degli ostaggi è in attesa di istruzioni dal ... Da iltempo.it
Mo: Reebok chiede la rimozione del logo dalle divise della nazionale di calcio israeliana - Reebok ha chiesto alla federazione calcistica israeliana di rimuovere il logo dell'azienda dalle divise di calcio della nazionale. Scrive lanuovasardegna.it