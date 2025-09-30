Mo | media ' Israele porterà attivisti Flotilla ad Ashdod alcune barche saranno affondate' **

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - La Sumud Flotilla dovrebbe arrivare nella Striscia di Gaza nelle prossime 24 ore. Kan News ha riferito del piano israeliano per bloccare le imbarcazioni. "Israele - afferma la televisione pubblica israeliana - non intende consentire alle navi di rompere il blocco navale imposto alla Striscia di Gaza per non creare un precedente. A causa dell'elevato numero di navi, il piano israeliano è di prenderne il controllo utilizzando la 13°flottiglia (Shayetet 13)", l'unità di incursori della marina israeliana. Secondo il piano, "centinaia di attivisti saranno radunati su grandi navi militari e condotti in Israele attraverso il porto di Ashdod per essere interrogati e trasferiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

