Mo | Malaguti FdI ' altro che ' 68 studenti strumentalizzati dai pro-Pal'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Studenti e Propal a La Sapienza imbrattano di vernice rossa il Rettorato, sostituiscono la bandiera europea con quella palestinese, occupano la facoltà di Scienze politiche. Sembra l'inizio di un nuovo '68 senza però nessuna nuova rivoluzione culturale, ora il tema dominante è la Flotilla. Una spedizione che si dichiara umanitaria ma se entrerà nelle acque israeliane avrà l'unico fine di creare un incidente diplomatico e di mettere a rischio l'incolumità dei partecipanti. Gli studenti aprano gli occhi, non si facciano strumentalizzare e usino la ragione, perché la Storia non torna mai indietro e non c'è nessun nuovo '68 all'orizzonte".

