Mo | Lombardo Az ' piano Usa va sostenuto se può porre fine a massacro'
Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Il piano di pace presentato dagli Stati Uniti su Gaza non è perfetto. E' lacunoso su tempi e modi di attuazione. Ma se può porre fine al massacro, liberare gli ostaggi e aprire un corridoio agli aiuti umanitari, va sostenuto. Come hanno fatto l'Ue, i Paesi arabi, l'Onu e l'Anp". Lo scrive su X il senatore di Azione Marco Lombardo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
lombardo - piano
