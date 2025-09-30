Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Non sarà perfetto, il piano avanzato dagli Stati Uniti, ma se contiene anche solo una minima possibilità di porre fine al massacro in corso a Gaza, di condurre alla liberazione degli ostaggi e di assicurare l'accesso agli aiuti umanitari, allora va sostenuto. La priorità oggi è questa". Lo scrive su X, l'europarlamentare del Pd Giorgio Gori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Gori (Pd), 'se c'è minima possibilità porre fine massacro sostenere piano Trump'