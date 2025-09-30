Mo | Gasparri ' equiparare Hamas a qualsiasi altro governo significa ignorare realtà'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Parlare di democrazia a livello globale è molto complesso. Se volessimo adottare un criterio, ad esempio, non dovremmo avere rapporti con la Cina, che conta un miliardo e mezzo di abitanti, o la Russia, che però è membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e quindi ha comunque un ruolo centrale nel mondo. Eppure, anche la Russia è un'autocrazia: si vota, sì, ma con modalità discutibili. Se stilassimo una lista basata su criteri democratici rigorosi, dovremmo escludere tre quarti dei Paesi del mondo. Qual è allora la differenza?". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a L'Aria che Tira su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

