Mo | capo Idf ' aumentare vigilanza e prontezza dopo attacchi Hamas'
Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato alle truppe impegnate a Gaza di aumentare il livello di "vigilanza e prontezza", poiché Hamas ha tentato diversi attacchi alle posizioni dell'esercito negli ultimi giorni. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mo: capo Idf, 'aumentare vigilanza e prontezza dopo attacchi Hamas' - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato alle truppe impegnate a Gaza di ... Segnala iltempo.it
Mo: Ynet, Netanyahu ha detto al capo dell'Idf di 'non parlare con i media' - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato il Capo di Stato Maggiore delle Idf, il Tenente Generale Eyal Zamir, durante una riunione del gabinetto ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it