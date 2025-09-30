Mo | capo Idf ' aumentare vigilanza e prontezza dopo attacchi Hamas'

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato alle truppe impegnate a Gaza di aumentare il livello di "vigilanza e prontezza", poiché Hamas ha tentato diversi attacchi alle posizioni dell'esercito negli ultimi giorni. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Iltempo.it

