Mo | capo Idf ' aumentare vigilanza e prontezza dopo attacchi Hamas'

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato alle truppe impegnate a Gaza di aumentare il livello di "vigilanza e prontezza", poiché Hamas ha tentato diversi attacchi alle posizioni dell'esercito negli ultimi giorni. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo capo idf aumentare vigilanza e prontezza dopo attacchi hamas

© Iltempo.it - Mo: capo Idf, 'aumentare vigilanza e prontezza dopo attacchi Hamas'

In questa notizia si parla di: capo - aumentare

Mo: capo Idf, 'aumentare vigilanza e prontezza dopo attacchi Hamas' - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato alle truppe impegnate a Gaza di ... Segnala iltempo.it

Mo: Ynet, Netanyahu ha detto al capo dell'Idf di 'non parlare con i media' - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato il Capo di Stato Maggiore delle Idf, il Tenente Generale Eyal Zamir, durante una riunione del gabinetto ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Capo Idf Aumentare