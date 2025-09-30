Mo | Ben-Gvir ' piano di Trump per Gaza pericoloso per sicurezza Israele'

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Il piano di cessate il fuoco di Trump è "pericoloso per la sicurezza di Israele". Lo ha dichiarato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano e parlamentare di estrema destra Itamar Ben-Gvir durante la riunione del gabinetto di Sicurezza, aggiungendo che intende discutere la questione con il primo ministro Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo ben gvir piano di trump per gaza pericoloso per sicurezza israele

© Iltempo.it - Mo: Ben-Gvir, 'piano di Trump per Gaza pericoloso per sicurezza Israele'

In questa notizia si parla di: gvir - piano

Gaza, Hamas dice sì al piano per il cessate il fuoco nella Striscia. Ma contro la tregua arriva subito il veto del falco Ben-Gvir

Israele: "No a un piano per lo Stato palestinese" | Il ministro Ben Gvir vorrebbe vietare le proteste nelle strade

“Stop a blocchi stradali e proteste nelle sinagoghe”: il piano di Ben Gvir per soffocare le manifestazioni in Israele

Mo: Ben-Gvir, 'piano di Trump per Gaza pericoloso per sicurezza Israele' - Il piano di cessate il fuoco di Trump è "pericoloso per la sicurezza di Israele". Come scrive iltempo.it

mo ben gvir pianoBen Gvir, piano di Trump pericoloso per sicurezza di Israele - Gvir ha dichiarato, durante la riunione del gabinetto, che il piano del presidente degli Stati Uniti Donald ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mo Ben Gvir Piano