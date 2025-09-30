Mo | Ben-Gvir ' piano di Trump per Gaza pericoloso per sicurezza Israele'
Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Il piano di cessate il fuoco di Trump è "pericoloso per la sicurezza di Israele". Lo ha dichiarato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano e parlamentare di estrema destra Itamar Ben-Gvir durante la riunione del gabinetto di Sicurezza, aggiungendo che intende discutere la questione con il primo ministro Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: gvir - piano
Gaza, Hamas dice sì al piano per il cessate il fuoco nella Striscia. Ma contro la tregua arriva subito il veto del falco Ben-Gvir
Israele: "No a un piano per lo Stato palestinese" | Il ministro Ben Gvir vorrebbe vietare le proteste nelle strade
“Stop a blocchi stradali e proteste nelle sinagoghe”: il piano di Ben Gvir per soffocare le manifestazioni in Israele
Hamas: “piano sbilanciato” Rapiti, le famiglie sperano La spinta dell’opposizione: “opportunità imperdibile“ Smotrich e Ben Gvir: una vergogna le scuse al Qatar @GiusiFasano, @Corriere - X Vai su X
Il futuro di Gaza? Una zona di lusso per la polizia. L’ennesima provocazione, presentata come un progetto concreto e realizzabile, è arrivata ancora una volta dal ministro dell’ultradestra israeliana, Itamar Ben Gvir. “Il mio piano è, una volta conclusa la vittoria - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Ben-Gvir, 'piano di Trump per Gaza pericoloso per sicurezza Israele' - Il piano di cessate il fuoco di Trump è "pericoloso per la sicurezza di Israele". Come scrive iltempo.it
Ben Gvir, piano di Trump pericoloso per sicurezza di Israele - Gvir ha dichiarato, durante la riunione del gabinetto, che il piano del presidente degli Stati Uniti Donald ... Si legge su msn.com