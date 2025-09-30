Mkhitaryan protagonista del MatchDay Programme con lo Slavia | L’Inter oggi è la mia…

Henrikh Mkhitaryan ha raccontato la sua storia e il suo rapporto speciale con l’ Inter in un’intervista rilasciata al MatchDay Programme nerazzurro in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Un viaggio personale e professionale che parte dall’infanzia e che oggi lo vede protagonista in nerazzurro, con la consapevolezza di essere in una fase matura della sua carriera ma ancora ricca di entusiasmo. Il centrocampista armeno ha ricordato come sia nata la sua passione per il calcio: “ Il primo pallone me l’ha regalato mio padre quando avevo quattro anni. Da quel momento il calcio non è mai uscito dalla mia vita “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it