. Le parole dell’armeno. Protagonista del Matchday Programme dell’ Inter, che oggi sfiderà lo Slavia Praga in Champions League, il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan si è raccontato, ripercorrendo la sua passione per il calcio e il percorso che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per i nerazzurri. La passione per il pallone è nata da bambino, quando ricevette il suo primo calcio da suo padre a quattro anni. Fin da subito, Mkhitaryan ha mostrato dedizione e voglia di migliorarsi, giocando sempre al massimo dall’inizio alla fine delle partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan al miele: «L’Inter oggi è la mia vita! Ecco l’insegnamento più importante che mi ha dato il calcio»