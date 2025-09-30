MIT e Comune di Avella uniscono le forze per la sicurezza sulla SS7-bis

30 settembre 2025 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), insieme al Comune di Avella (provincia di Avellino), avvia una collaborazione istituzionale in materia di sicurezza stradale, finalizzata al potenziamento dei controlli lungo la Strada Statale 7-bis, l’importante arteria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Conferenza stampa – Protocollo d'intesa per la sicurezza stradale. Il Comune di Avella e l'Ufficio 2 della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avviano una nuova e importante collaborazione istituzionale.

