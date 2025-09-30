Misteriosa ricerca amorosa ma non troppo in via Cesalpino
Ad Arezzo, proprio sulla bacheca all’angolo con via Cesalpino, è comparso un annuncio che ha già fatto sorridere e incuriosire i passanti: “Cerco una ragazza vista ad Arezzo”. Niente Tinder, niente algoritmi, niente swipe: qui si va di vecchia scuola, carta, stampante e puntine da ufficio. L’autore dell’appello si chiama Simone e, con una precisione degna di un investigatore, riporta i dettagli dell’avvistamento: la misteriosa ragazza indossava un cappotto nero, una lunga sciarpa grigia e stringeva un telefono bianco, “forse un iPhone” – perché, si sa, l’occhio innamorato non sempre distingue bene tra tecnologia e suggestione. 🔗 Leggi su Lortica.it
