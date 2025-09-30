Misterbianco concorso per due assistenti sociali | quasi 100 partecipanti alla prova scritta

Si è svolta oggi, negli spazi del centro “Nelson Mandela”, la prova scritta del concorso pubblico bandito dal Comune di Misterbianco per l’assunzione di due nuovi funzionari comunali con la qualifica di assistenti sociali, di cui uno riservato alle categorie protette. È prevista inoltre la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

