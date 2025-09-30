Missori trascinatore Kumi muscolare | le pagelle biancoverdi

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino soffre, cade, si rialza e lotta fino all’ultimo secondo. A Padova non è stata una gara semplice: approccio timido, qualche sbavatura difensiva, ma anche reazione di carattere e uomini che hanno saputo prendersi la scena. Biancolino si conferma allenatore capace di trasmettere mentalità e idee: i suoi non mollano mai, neppure quando il vento sembra contrario. Le pagelle dei lupi: Iannarilli 6: non impeccabile sulle reti avversarie ma nel complesso tiene botta con qualche buon intervento, soprattutto nel finale. Cancellotti 5,5: parte con intraprendenza ma col tempo cala, lasciando spazio a qualche errore di troppo in appoggio (82’ Simic 6,5: ingresso concreto, salva almeno un paio di situazioni insidiose). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

