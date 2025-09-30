Dai mari del sud del Mediterraneo, Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, è sbarcata domenica scorsa direttamente nei palazzi della politica. Quelli che ha avuto con esponenti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Missione nei palazzi della politica. Ma la destra torna a invocare il pugno di ferro