Missione dalla riviera al Sol Levante la startup di Cesenatico porta la Romagna hi-tech in Giappone

La startup Daedalus-xr, attiva nel campo delle tecnologie immersive e della realtà virtuale, ha partecipato a un intenso programma di eventi in Giappone, avviando un percorso di internazionalizzazione.Dal 17 al 19 settembre l’azienda, nata a Cesenatico e fondata da Gabriele Fiorenza, Filippo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it