Missione dalla riviera al Sol Levante la startup di Cesenatico porta la Romagna hi-tech in Giappone
La startup Daedalus-xr, attiva nel campo delle tecnologie immersive e della realtà virtuale, ha partecipato a un intenso programma di eventi in Giappone, avviando un percorso di internazionalizzazione.Dal 17 al 19 settembre l’azienda, nata a Cesenatico e fondata da Gabriele Fiorenza, Filippo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: missione - riviera
Missione dalla riviera al Sol Levane, la startup di Cesenatico porta la Romagna hi-tech in Giappone
Sabato 20 settembre – Missione compiuta a Vado Ligure! In Piazza Cavour è approdata l’Escape Room itinerante a tema ambientale organizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua! Un’iniziativa divertente ma anche carica di signific - facebook.com Vai su Facebook
Missione nella terra del Sol Levante: "Vogliamo promuovere in Cina le nostre eccellenze maremmane" - Sindaco e presidente del consiglio comunale partiranno il primo giugno per un viaggio istituzionale. lanazione.it scrive
Missione Levante, anche l’Italia paracaduterà gli aiuti a Gaza - Non solo “Aspides”, ovvero la nuova missione europea nel Mar Rosso contro gli attacchi a danno di navi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen, che dichiarano di agire a favore della causa palestinese ... Da ilsole24ore.com