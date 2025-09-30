Miracolo di collaborazione per la vita | un network di solidarietà salva un neonato al Malzoni Research Hospital

A nome della Direzione Sanitaria del Malzoni Research Hospital, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il personale dello SCFM di Firenze e Unità Produttiva Agenzia Industrie Difesa, che ha organizzato con prontezza la spedizione con l’ausilio del personale dell’Ufficio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

