Tempo di lettura: < 1 minuto Un minuto di silenzio è stato osservato nel l’Aula ‘Giancarlo Siani’ del Consiglio Regionale quando si è diffusa la notizia del femminicidio avvenuto a Paupisi, in provincia di Benevento, dove un uomo ha ucciso la moglie. Proprio in quel momento nell’aula era in corso un incontro sul report della prima campagna regionale di sensibilizzazione del percorso ‘Sentiero Antiviolenza’ alla quale hanno partecipato scuole, Centri antiviolenza, esponenti della politica regionale e della Polizia di Stato. In consiglio c’era anche la presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Minuto di silenzio in Consiglio regionale per il femminicidio nel Sannio