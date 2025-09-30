Minidiscariche dall' Orto Botanico a via Tasso
Dal cancello secondario dell'Orto botanico fino in via Tasso a ridosso del viale Principe Umberto incivili continuano a lasciare indisturbati rifiuti di ogni tipo. In redazione è giunta una segnalazione fotografica con richiesta di interventi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: minidiscariche - dall
Sensibilizzazione e raccolta dedicati alla memoria del giudice ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 - facebook.com Vai su Facebook
L’orto botanico svela un nuovo scorcio verde nel parco del Valentino - La nuova cancellata sostituisce le lamiere che oscuravano la vista del giardino, un gioiello di biodiversità con 2600 specie di piante La direttrice: “È un ... Da torino.repubblica.it
L'orto botanico di Torino si svela ai passanti con la nuova cancellata - L'intervento era atteso da vent'anni, dal 1995, da quando si decise di sovrapporre alla vecchia cancellata, troppo ... rainews.it scrive