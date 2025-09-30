minghetti in catene ma gli studenti entrano

Boogna, 30 settembre 2025 – Ancora catene ai cancelli del liceo Minghetti. Questa volta, oltre all’immancabile ’cancellone’ su via Maggia (la sede centrale ha un secondo ingresso, girato l’angolo da via Nazario Sauro), è stato incatenato, dopo le sette, quello della succursale di vicolo Stradellaccio. In entrambi i casi, il liceo era pronto ad intervenire: i vigili del fuoco, allertati, sono arrivati, tagliando le catene. Tutto ciò a una settimana dal maxi-corteo pro Gaza (che ha visto sfilare almeno 30mila persone) e a due giorni dall’aver impedito, con un picchetto, agli studenti di entrare nelle aule di via Nazario Sauro per le lezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

