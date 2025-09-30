Minerva dopo il comizio il saluto al consiglio | Non abbandono Gallipoli proviamo salto in avanti
GALLIPOLI - La corsa è già cominciata da tempo e nelle ultime ore per il sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia, Stefano Minerva, è arrivato il tempo di formalizzare le dimissioni dai suoi ruoli istituzionali e tuffarsi nella competizione per l’elezione al consiglio regionale e per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
