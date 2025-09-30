Minacciava la donna con le finestre aperte per umiliarla con il vicinato
Ancora una situazione allucinante di violenza domestica che ha visto suo malgrado una donna vivere un incubo interrotto soltanto dal tempestivo intervento dei carabinieri. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Albignasego hanno dato esecuzione all’ordinanza che dispone l’allontanamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
