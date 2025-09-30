Minacciava la donna con le finestre aperte per umiliarla con il vicinato

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una situazione allucinante di violenza domestica che ha visto suo malgrado una donna vivere un incubo interrotto soltanto dal tempestivo intervento dei carabinieri. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Albignasego hanno dato esecuzione all’ordinanza che dispone l’allontanamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

