Minaccia l’ex compagna con un coltello e rapisce suo figlio. Un uomo, a San Ferdinando provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e sottrazione di minore. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre si dirigeva verso il porto di Gioia Tauro con il bambino rapito. Dalle indagini è emerso come la donna avesse sopportato anni di violenze e soprusi. Aveva conosciuto il compagno in Bulgaria quando era già incinta. Sin dall’inizio la relazione era caratterizzata da violenze, minacce e pretese economiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Minaccia l’ex compagna con un coltello e rapisce il figlio di lei: arrestato mentre scappava con il bambino