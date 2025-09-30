Minaccia il fratello con una bottiglia di vetro poi gliela lancia contro | 48enne denunciato

La Polizia di Stato, giovedì 25 settembre, a seguito di attività istruttoria condotta dalla locale Divisione Anticrimine, ha adottato un provvedimento nei confronti di un 48enne italiano, denunciato dal personale delle Volanti per lesioni e minacce, entrambe aggravate, in seguito ai fatti occorsi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: minaccia - fratello

Picchia il fratello e minaccia il nipotino, 32enne allontanato dalla casa di famiglia

Inferno tra le mura di casa. Picchia mamma e fratello. Poi minaccia il nipotino

Paternopoli, picchia e minaccia il fratello: arrestato 45enne per maltrattamenti

Il giovane avrebbe agito per difendere il fratello minore che sarebbe stato minacciato dal 46enne. È stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza e condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia di uccidere il fratello alla presenza dei carabinieri: arrestato un 35enne https://ift.tt/6AyLGHV https://ift.tt/Fc9GuZz - X Vai su X

Minaccia e lancia una bottiglia in faccia al fratello: denuncia e daspo urbano per un 48enne italiano - La Polizia di Stato, il 25 settembre scorso, a seguito di attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, ha adottato un provvedimento di daspo urbano nei confronti di un 48enne italiano, d ... Scrive gazzettadiparma.it

Minaccia gli agenti con una bottiglia rotta: Far West alla stazione di Monza - Monza shock: brandisce una bottiglia rotta e un coltellino in tasca, bloccato alla stazione dalle “eroine” della Locale ... Lo riporta mbnews.it