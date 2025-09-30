Minaccia il fratello con una bottiglia di vetro poi gliela lancia contro | 48enne denunciato

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato, giovedì 25 settembre, a seguito di attività istruttoria condotta dalla locale Divisione Anticrimine, ha adottato un provvedimento nei confronti di un 48enne italiano, denunciato dal personale delle Volanti per lesioni e minacce, entrambe aggravate, in seguito ai fatti occorsi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minaccia - fratello

Picchia il fratello e minaccia il nipotino, 32enne allontanato dalla casa di famiglia

Inferno tra le mura di casa. Picchia mamma e fratello. Poi minaccia il nipotino

Paternopoli, picchia e minaccia il fratello: arrestato 45enne per maltrattamenti

minaccia fratello bottiglia vetroMinaccia e lancia una bottiglia in faccia al fratello: denuncia e daspo urbano per un 48enne italiano - La Polizia di Stato, il 25 settembre scorso, a seguito di attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, ha adottato un provvedimento di daspo urbano nei confronti di un 48enne italiano, d ... Scrive gazzettadiparma.it

minaccia fratello bottiglia vetroMinaccia gli agenti con una bottiglia rotta: Far West alla stazione di Monza - Monza shock: brandisce una bottiglia rotta e un coltellino in tasca, bloccato alla stazione dalle “eroine” della Locale ... Lo riporta mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Fratello Bottiglia Vetro