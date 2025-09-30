È un derby continuo quello fra la Rai e Mediaset nella fasce d’ascolto più delicate d’ascolto, per esempio quella del prime time dove La Ruota della Fortuna della coppia Gerry Scotti-Samira sta dominando su Affari Tuoi di Stefano De Martino, ma anche la prima serata del sabato sera laddove è andata in onda una delle sfide più temute perle due reti ammiraglie delle rispettive emittenti: quella fra Ballando con le stelle, ventennale format danzereccio di Rai1, e Tu si que vales di Canale 5. Ebbene, il primo responso è stato raggelante per Milly Carlucci, abituata da sempre a dominare le serate del sabato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milly Carlucci-Maria De Filippi, il derby infiamma il sabato sera