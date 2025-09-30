Milly Carlucci chiede aiuto a Stefano De Martino per risollevare Ballando ma non è come credete!

Donnapop.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione autunnale di Ballando con le Stelle è partita con il freno a mano tirato, e in casa Rai si respira già aria di correzione di rotta. Dopo un esordio deludente in termini di ascolti, soprattutto nella fascia iniziale della serata, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di intervenire con una mossa tanto inaspettata quanto strategica. Ma attenzione: chi si aspettava di vedere Stefano De Martino ospite nel programma di Milly Carlucci, magari nelle vesti di “ ballerino per una notte ”, dovrà ricredersi. Il suo contributo sarà ben diverso, ma non meno rilevante. L’obiettivo è chiaro: tentare di arginare l’emorragia di pubblico nel confronto diretto con il sabato sera di Canale 5, dove La Ruota della Fortuna e Tú Sí Que Vales continuano a dominare. 🔗 Leggi su Donnapop.it

milly carlucci chiede aiuto a stefano de martino per risollevare ballando ma non 232 come credete

© Donnapop.it - Milly Carlucci chiede aiuto a Stefano De Martino per risollevare Ballando, ma non è come credete!

In questa notizia si parla di: milly - carlucci

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

milly carlucci chiede aiutoStefano De Martino in soccorso di Milly Carlucci: Affari Tuoi pure di sabato - E c’è da dire che gli ascolti non sono stati eccezionali, visto che la conduttrice non solo ha perso lo scontro dirett ... Secondo msn.com

milly carlucci chiede aiutoMilly Carlucci Annuncia il Ritorno di Ballando con le Stelle: Tutte le Novità! - Milly Carlucci riporta la magia di "Ballando con le Stelle" in televisione, incantando il pubblico con il suo talento e la sua passione per la danza. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Milly Carlucci Chiede Aiuto