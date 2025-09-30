Milly Carlucci chiede aiuto a Stefano De Martino per risollevare Ballando ma non è come credete!
La stagione autunnale di Ballando con le Stelle è partita con il freno a mano tirato, e in casa Rai si respira già aria di correzione di rotta. Dopo un esordio deludente in termini di ascolti, soprattutto nella fascia iniziale della serata, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di intervenire con una mossa tanto inaspettata quanto strategica. Ma attenzione: chi si aspettava di vedere Stefano De Martino ospite nel programma di Milly Carlucci, magari nelle vesti di “ ballerino per una notte ”, dovrà ricredersi. Il suo contributo sarà ben diverso, ma non meno rilevante. L’obiettivo è chiaro: tentare di arginare l’emorragia di pubblico nel confronto diretto con il sabato sera di Canale 5, dove La Ruota della Fortuna e Tú Sí Que Vales continuano a dominare. 🔗 Leggi su Donnapop.it
