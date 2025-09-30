Millennium Expo 2025 auto e moto d’epoca protagoniste all’Ippodromo Capannelle
La storica cornice dell’ Ippodromo Capannelle di Romasi prepara ad accogliere la quarantunesima edizione del Millennium Expo, la grande manifestazione di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro Sud. In un vasto parco che unisce aree coperte e scoperte, zone verdi e asfaltate, appassionati e curiosi potranno immergersi in un vero e proprio paradiso per il collezionismo. Spazio garantito a numerosi Club ed espositori di veicoli storici, affiancati da un nutrito settore dedicato a ricambi, accessori, modellismo d’epoca e memorabilia. Per la prima volta, i soci di associazioni come Asi, Aci, Fmi, Vespa, Lambretta e i Registri Storici potranno beneficiare del parcheggio gratuito per il loro veicolo d’epoca all’interno di Capannelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
