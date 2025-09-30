Mille e una botte | le migliori birre artigianali a EurHop - Roma Beer Festival

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 al 12 ottobre al Salone delle Fontane dell’Eur arriva l’11esima edizione di EurHopRoma Beer Festival, l’appuntamento che per tre giorni trasforma la Capitale nel cuore pulsante della scena brassicola internazionale.100 birrai a RomaNel salone principale ci saranno 100 birrai che con i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

