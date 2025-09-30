militari fuori servizio intervengono per soccorrere una donna aggrediti e derubati da branco di malviventi

Pisa, 30 settembre 2025 – Sono sette i denunciati per l’aggressione ai due militari che, fuori servizio, intervennero per sedare una lite nella serata del 14 settembre in via Notari, a Pisa. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (sezione operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Pisa) hanno denunciato a piede libero sette tunisini per lesioni aggravate e rapina in concorso. La sera del 14 settembre i sette, uomini tra i 21 e i 40 anni, senza fissa dimora, nullafacenti e con precedenti di polizia, aggredirono i due militari dell’ Esercito liberi dal servizio, che erano intervenuti per prestare aiuto a una donna coinvolta in una violenta discussione con il compagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

