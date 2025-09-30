Militari fuori servizio intervengono per soccorrere una donna aggrediti e derubati da branco di malviventi

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 30 settembre 2025 – Sono sette i denunciati per l’aggressione ai due militari che, fuori servizio, intervennero per sedare una lite nella serata del 14 settembre in via Notari, a Pisa. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (sezione operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Pisa) hanno denunciato a piede libero sette tunisini per lesioni aggravate e rapina in concorso. La sera del 14 settembre i sette, uomini tra i 21 e i 40 anni, senza fissa dimora, nullafacenti e con precedenti di polizia, aggredirono i due militari dell’ Esercito liberi dal servizio, che erano intervenuti per prestare aiuto a una donna coinvolta in una violenta discussione con il compagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

militari fuori servizio intervengono per soccorrere una donna aggrediti e derubati da branco di malviventi

© Lanazione.it - Militari fuori servizio intervengono per soccorrere una donna, aggrediti e derubati da branco di malviventi

In questa notizia si parla di: militari - fuori

In fuga dai carabinieri, sperona l'auto dei militari e finisce fuori strada

Il Ponte sullo Stretto che non piace agli Usa: “Fuori dalle spese militari”

Ucraina, Colonnello Filomeni al GdI: “Ue sospenda immediatamente aiuti militari a Zelensky, fuori discussione ingresso Kiev nella Nato”

militari fuori servizio intervengonoMilitari fuori servizio intervengono per soccorrere una donna, aggrediti e derubati da branco di malviventi - Pisa, 30 settembre 2025 – Sono sette i denunciati per l’aggressione ai due militari che, fuori servizio, intervennero per sedare una lite nella serata del 14 settembre in via Notari, a Pisa. Riporta lanazione.it

militari fuori servizio intervengonoMichela Fatigati, la «ladra di case» diventata famosa in tv, arrestata a Sesto San Giovanni: aggredisce i carabinieri che intervengono in una rissa - La donna, divenuta nota in servizi della trasmissione «Fuori dal coro» per l'occupazione abusiva di un appartamento a Sesto San Giovanni, è accusata di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: ha pr ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Militari Fuori Servizio Intervengono