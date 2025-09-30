Milano Via libera alla vendita di San Siro Nuova vita per la Scala del calcio

Tv2000.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Comunale di Milano ha dato il via libera alla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

milano via libera venditaMilano, approvata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: il voto nella notte - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Come scrive iltempo.it

milano via libera venditaSan Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Scrive sport.sky.it

