Milano soldato Idf Adi Karni invitato in Scuola paritaria Ebraica per fare propaganda israeliana su Gaza osservatori scolastici | Governo riferisca

L’Idf entra nelle aule italiane: Adi Karni, 22 anni, militare israeliano, ha parlato agli studenti come fosse un modello, tacendo i massacri di Gaza Nella Scuola Ebraica paritaria di Milano è stato invitato un soldato 22enne dell'Idf, Adi Karni, incaricato di parlare agli studenti per sconfig. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, soldato Idf Adi Karni invitato in Scuola paritaria Ebraica per "fare propaganda israeliana su Gaza", osservatori scolastici: "Governo riferisca"

In questa notizia si parla di: milano - soldato

Milano, soldato Idf Adi Karni invitato in Scuola paritaria Ebraica per "dire la verità su Gaza", osservatori scolastici: "Governo riferisca"

Milano, soldato Idf Adi Karni invitato in Scuola paritaria Ebraica per "dire la verità israeliana su Gaza", osservatori scolastici: "Governo riferisca"

Milano: giovane soldato IDF svolge lezione in una scuola ebraica ? Quello che è accaduto a Milano qualche giorno fa ha davvero dell’incredibile. Studenti e studentesse di una scuola ebraica davanti a un ragazzo di 22 anni militare dell’IDF combattente n - facebook.com Vai su Facebook

Milano: giovane soldato IDF svolge lezione in una scuola ebraica - Quello che è accaduto a Milano qualche giorno fa ha davvero dell'incredibile. Segnala pressenza.com

Gaza, parla il soldato dell'Idf: “Nessun genocidio, noi militari siamo lì per estirpare Hamas” - Si chiama Adi Karni ed è primo sergente dell’Idf, l’esercito israeliano, ed è specializzato in ingegneria di combattimento ... Riporta iltempo.it