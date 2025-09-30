Milano, 30 settembre 2025 – Alle 4 di notte, dopo quasi dodici ore consecutive di discussione, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi. Il documento è stato approvato con 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Due consiglieri non hanno partecipato al voto. I voti a favore della maggioranza, come detto, sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall'Aula che ha abbassato il quorum. San Siro, la lunga notte del nuovo stadio: sì alla vendita dell’area a Inter e Milan (per 197 milioni) e via libera al progetto dei club Ora ci sarà il tempo di ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e poi lo storico impianto, a cent'anni dalla sua inaugurazione, sarà abbattuto per lasciare il posto ad un altro, più moderno e funzionale, in tempo per gli Europei di calcio del 2032. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, San Siro sarà venduto a Inter e Milan. Il Consiglio comunale approva la cessione, Forza Italia decisiva