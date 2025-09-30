Milano San Siro sarà venduto a Inter e Milan Il Consiglio comunale approva la cessione Forza Italia decisiva

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 settembre 2025 – Alle 4 di notte, dopo quasi dodici ore consecutive di discussione, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi. Il documento è stato approvato con 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Due consiglieri non hanno partecipato al voto. I voti a favore della maggioranza, come detto, sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall'Aula che ha abbassato il quorum. San Siro, la lunga notte del nuovo stadio: sì alla vendita dell’area a Inter e Milan (per 197 milioni) e via libera al progetto dei club Ora ci sarà il tempo di ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e poi   lo storico impianto, a cent'anni dalla sua inaugurazione, sarà abbattuto per lasciare il posto ad un altro, più moderno e funzionale, in tempo per gli Europei di calcio del 2032. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano san siro sar224 venduto a inter e milan il consiglio comunale approva la cessione forza italia decisiva

© Ilgiorno.it - Milano, San Siro sarà venduto a Inter e Milan. Il Consiglio comunale approva la cessione, Forza Italia decisiva

In questa notizia si parla di: milano - siro

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

Comune Milano approva vendita San Siro

La scaletta del concerto 2025 di Lazza allo stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni

milano san siro sar224Vince il sì per la vendita di San Siro, la delibera passa con 24 voti: cosa succede adesso - Il Consiglio comunale di Milano ha dato il suo via libera per la vendita della Gfu di San Siro a Inter e Milan ... Come scrive fanpage.it

milano san siro sar224Milan e Inter potranno comprare San Siro - Il comune di Milano ha infine approvato la vendita dello stadio, che ora con ogni probabilità verrà demolito, dopo anni di discussioni ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Milano San Siro Sar224