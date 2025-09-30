Milano Live | tutti i concerti da non perdere a ottobre

Milanotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un altro mese di grandi appuntamenti live a Milano. Si profila infatti un ottobre davvero intenso per tutti gli appassionati di musica dal vivo. Vediamo dunque di capire quali saranno gli artisti di passaggio in città con i loro attesi show.Si parte l'1 ottobre con Fabri Fibra al Forum di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - tutti

Metro non accessibili per i disabili, la denuncia di Forza Italia: “Milano non è una città per tutti”

Cosa fare (anche gratis) a Milano dall'11 al 13 luglio: tutti gli eventi

Tutti in campo per il Vip Master. Parata di stelle a Milano Marittima

milano live tutti concertiPixies a Milano nel 2026: dai biglietti alla scaletta, tutto sul tour per i 40 anni di carriera - Scopri la data del concerto di Pixies a Milano nel 2026: ecco tutti i dettagli per l'acquisto dei biglietti, i prezzi e la possibile scaletta dell'evento. Come scrive tag24.it

milano live tutti concertiConcerti 2025, i più attesi di ottobre - Ottobre segna il passaggio dall’estate all’autunno: le giornate si accorciano, ma le occasioni per uscire e divertirsi non mancano. Riporta rockol.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Live Tutti Concerti