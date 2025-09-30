Milano La Russa | sbagliato rompere unità centrodestra su San Siro

Roma, 30 set. (askanews) – “Quello che io dico è che è stato sbagliato rompere l’unità del centrodestra da parte di Forza Italia preventivamente vantandosene. E’ stato sbagliato. E’ sembrato quasi un correre in aiuto del mondo della urbanistica? Spero di no. E’ sembrato però un modo per uscire da una coalizione che stava discutendo di uscire tutti insieme dall’aula per lasciare la resistenza dalla maggioranza di decidere: ci sarebbe stato un esito più dirompente. Comunque dimostra che non c’è stata una maggioranza”. Lo ha detto, intervenendo a Palazzo Wedekind alla VII edizione della Scuola The young hope, Ignazio La Russa, presidente del Senato, parlando del voto che ha portato il Consiglio comunale di Milano a dare il via libera alla vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

