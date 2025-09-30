Milano La Russa | sbagliato rompere unità centrodestra su San Siro

Roma, 30 set. (askanews) – “Quello che io dico è che è stato sbagliato rompere l’unità del centrodestra da parte di Forza Italia preventivamente vantandosene. E’ stato sbagliato. E’ sembrato quasi un correre in aiuto del mondo della urbanistica? Spero di no. E’ sembrato però un modo per uscire da una coalizione che stava discutendo di uscire tutti insieme dall’aula per lasciare la resistenza dalla maggioranza di decidere: ci sarebbe stato un esito più dirompente. Comunque dimostra che non c’è stata una maggioranza”. Lo ha detto, intervenendo a Palazzo Wedekind alla VII edizione della Scuola The young hope, Ignazio La Russa, presidente del Senato, parlando del voto che ha portato il Consiglio comunale di Milano a dare il via libera alla vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: milano - russa

Candidato sindaco a Milano? È caos nel centrodestra: Salvini stoppa Forza Italia sull’alleanza con Calenda, La Russa vuole un tavolo

Geronimo La Russa eletto presidente Aci, plauso Automobile Club Milano

Consiglio Aci Milano, La Russa jr eletto non nominato

Al via, davanti alla giudice per l'udienza preliminare di Milano Rossana Mongiardo, l'udienza per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, e l'amico deejay Tommaso Gilardoni, indag - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, La Russa: “Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non a costo di abbattere il Meazza” ? - X Vai su X

Milano, La Russa: sbagliato rompere unità centrodestra su San Siro - 'Quello che io dico è che è stato sbagliato rompere l'unità del centrodestra da parte di Forza Italia ... Come scrive notizie.tiscali.it

La Russa: «Veneto alla Lega e la Lombardia a FdI? Non lo escludo. A Milano niente vincoli sul candidato, i figli di Berlusconi hanno professionalità e nome» - Il punto di equilibrio sarà il Veneto alla Lega e la Lombardia a FdI? Da msn.com