Milano, 30 settembre 2025 – Il Villaggio Olimpico a Milano è pronto ed è stato presentato oggi da Coima Sgr (“COIMA”), leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali. La cerimonia è avvenuta alla presenza di istituzioni, investitori, studenti, maestranze e di tutti coloro che hanno contribuito a realizzare quello che diventerà il più grande studentato in edilizia convenzionata in Italia con 1.700 posti letto. Villaggio Olimpico. Corte est tra gli edifici E-F. Un contributo concreto che coprirà il 6% del fabbisogno di posti letto per studenti della città di Milano e che rientra nel 50% di edilizia accessibile del nuovo quartiere di Scalo Romana dove, grazie a un nuovo modello di sviluppo immobiliare fondato sulla collaborazione tra cooperative e fondi, verranno realizzati 320 appartamenti t ra edilizia convenzionata ed edilizia residenziale pubblica (ERP). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, il Villaggio Olimpico è pronto: diventerà uno studentato con 1.700 posti. Iscrizioni già aperte

