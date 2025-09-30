Milano Fashion Week le 7 tendenze da copiare dalle passerelle | dal reggiseno a vista alle frange e i colori fluo i trend per la prossima stagione

La Milano Fashion Week PrimaveraEstate 2026 ha messo in scena i contrasti della moda e della società contemporanea. Sulle passerelle si sono alternati momenti di massimalismo e di morigeratezza, a sintetizzare uno scenario storico segnato da due spinte opposte: da un lato la ricerca di capi pratici, confortevoli e dal buon rapporto qualità-prezzo (soprattutto in prospettiva di una contrazione della spesa fashion), dall’altro una spinta creativa barocca, una reazione alla crisi e al quiet luxury che aveva dominato le stagioni precedenti. La kermesse milanese si è così confermata come una fucina di equilibri e contrasti, dove il rispetto per l’heritage si è intrecciato con audaci tentativi di rinnovamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week, le 7 tendenze da copiare dalle passerelle: dal reggiseno a vista alle frange e i colori fluo, i trend per la prossima stagione

