milano fashion week colpo di scena fendi

Il vero gran finale della Fashion Week milanese non arriva con gli applausi per l’ultima passerella di Armani, ma con il silenzioso epilogo di un addio: Silvia Venturini Fendi lascia – non si sa quanto spontaneamente – la direzione creativa della maison che porta ancora il suo cognome ma non appartiene più alla sua famiglia. Lo ha annunciato ieri la proprietà, la multinazionale francese del lusso LVMH. La stilista assumerà il ruolo di presidente onorario, "continuando a sostenere il brand in tutto il mondo". Una nuova configurazione creativa sarà annunciata "a tempo debito", ha dichiarato l’azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

