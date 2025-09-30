Milano Fashion Week colpo di scena Fendi
Il vero gran finale della Fashion Week milanese non arriva con gli applausi per l’ultima passerella di Armani, ma con il silenzioso epilogo di un addio: Silvia Venturini Fendi lascia – non si sa quanto spontaneamente – la direzione creativa della maison che porta ancora il suo cognome ma non appartiene più alla sua famiglia. Lo ha annunciato ieri la proprietà, la multinazionale francese del lusso LVMH. La stilista assumerà il ruolo di presidente onorario, "continuando a sostenere il brand in tutto il mondo". Una nuova configurazione creativa sarà annunciata "a tempo debito", ha dichiarato l’azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: milano - fashion
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
Milano Fashion Week P/E 2026: dialogo tra presente e passato - X Vai su X
È una moda che non impone, ma propone, non detta, ma interroga. Gli abiti presentati alla Milano Fashion Week non sono più semplicemente contenitori estetici, ma strumenti analitici che scompongono e ricompongono il reale, che lo depurano e rilanciano - facebook.com Vai su Facebook
Milano Fashion Week, colpo di scena Fendi - Nel gran finale l’annuncio: Silvia Venturini lascia la direzione creativa della maison che porta il suo nome, di proprietà di LVMH ... Secondo quotidiano.net
Il Diavolo Veste Prada 2, colpo di scena: si gira alla Milano Fashion Week con Meryl Streep e Stanley Tucci [VIDEO] - Sorpresa alla Milano Fashion Week: Stanley Tucci e Meryl Streep siedono in prima fila alla sfilata di Dolce & Gabbana. Lo riporta comingsoon.it