ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ok del Consiglio comunale. Con una delibera approvata nella notte del 30 settembre, il Consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla cessione dello stadio di San Siro a Milan e Inter per 197 milioni di euro. L’offerta dei due club stava per scadere proprio quel giorno. A favore hanno votato 24 consiglieri, mentre i contrari sono stati 20. Decisiva la mossa di Forza Italia, che uscendo dall’aula ha abbassato il quorum e permesso al sindaco Beppe Sala di incassare il risultato. Addio al Meazza, spazio a un impianto moderno. Il progetto prevede che lo storico stadio venga abbattuto per lasciare il posto a una nuova struttura più moderna e funzionale, pronta — secondo i piani — entro il 2032, anno in cui l’Italia ospiterà gli Europei di calcio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano dice sì alla vendita di San Siro: via libera a Milan e Inter

