Milano-Cortina Salvini | Su convenzioni serviva più coraggio da Comune
“ Ho visto gli 850 euro di media per le stanze: buono per Milano, ma il Comune avrebbe potuto essere ancora più coraggioso e incisivo nella trattativa con il privato, è chiaro che per molti 850 euro al mese sono 850 euro al mese. Se l’edilizia convenzionata è a 3800 al metro quadro, non vai lontano. dobbiamo capire dove sta andando questa città se no tra 5 anni diventa città per ricchi”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine dell’evento di presentazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: milano - cortina
Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende
Tutti i guai di Milano-Cortina 2026: appalti opachi, impianti sotto accusa e conti in rosso - X Vai su X
- 131 GIORNI ALLE OLIMPIADI MILANO-CORTINA: VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE A Verona è stato raggiunto un traguardo significativo: consegnati i primi 200 metri dell’intervento stradale avviato a fine luglio per rendere la città universalmente acc - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina, Salvini: "Su convenzioni serviva più coraggio da Comune" - “Ho visto gli 850 euro di media per le stanze: buono per Milano, ma il Comune avrebbe potuto essere ancora più coraggioso e ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
La maggioranza litiga sulle Olimpiadi: fallisce il blitz della Lega su Simico, il braccio operativo di Salvini - Non è riuscito il blitz della Lega per allargare le competenze e prorogare indefinitamente la vita della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, braccio operativo del governo e del ministro Matteo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it