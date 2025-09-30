Milano-Cortina per il Villaggio Olimpico è già record

Un'opera costruita in 30 mesi, in anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza, realizzata al 100 per cento con imprese italiane. Il Villaggio Olimpico di Scalo Romana è già pronto per accogliere il mondo che sbarcherà sotto la Madonnina per i Giochi invernali. Da questa mattina, infatti, le chiavi delle strutture finiranno metaforicamente nelle mani di Fondazione Milano Cortina 2026, come previsto dall’accordo raggiunto tra quest’ultima e COIMA Sgr, leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali. (@donato di bello) Sotto un cielo terso è avvenuta oggi la presentazione del Villaggio davanti a un folto gruppo di giornalisti e spettatori e di coloro che hanno contribuito a realizzare quello che diventerà il più grande studentato in edilizia convenzionata in Italia con 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano-Cortina, per il Villaggio Olimpico è già record

In questa notizia si parla di: milano - cortina

Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro

Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende

Tutti i guai di Milano-Cortina 2026: appalti opachi, impianti sotto accusa e conti in rosso - X Vai su X

- 131 GIORNI ALLE OLIMPIADI MILANO-CORTINA: VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE A Verona è stato raggiunto un traguardo significativo: consegnati i primi 200 metri dell’intervento stradale avviato a fine luglio per rendere la città universalmente acc - facebook.com Vai su Facebook

Milano Cortina 2026, presentato il Villaggio olimpico. Salvini: "Questo è Green Deal" - Domani, mercoledì 1 ottobre, il complesso sarà consegnato da Coima a Fondazione Milano Cortina 2026 Il Villaggio olimpico e paralimpico di Milano Cortina 2026 è realtà. Scrive adnkronos.com

Pronto il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026: il time laps della costruzione - Ospiterà le atlete e gli atleti che ruoteranno intorno a Milano nel corso dei Giochi villaggio olimpico milano cortina 2026 time laps ... Come scrive panorama.it