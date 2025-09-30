Milano-Cortina Malagò | Russi e bielorussi senza bandiera? Non posso che condividere

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La decisione del Comitato Olimpico Internazionale di far gareggiare gli atleti russi e bielorussi senza bandiera ai Giochi di Milano-Cortina? Sono un membro del Cio e l’esecutivo era a Milano anche durante la visita con la presidente Coventry, della Coordination Commission e non posso che condividere”. Cosi Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 a margine del World Travel & Tourism Summit di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano cortina malag242 russi e bielorussi senza bandiera non posso che condividere

© Lapresse.it - Milano-Cortina, Malagò: “Russi e bielorussi senza bandiera? Non posso che condividere”

In questa notizia si parla di: milano - cortina

Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro

Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende

milano cortina malag242 russiMilano-Cortina, Malagò: “Russi e bielorussi senza bandiera? Non posso che condividere” - “La decisione del Comitato Olimpico Internazionale di far gareggiare gli atleti russi e bielorussi senza bandiera ai Giochi di Milano- Come scrive lapresse.it

milano cortina malag242 russiIl Cio ribadisce la “linea Parigi” per russi e bielorussi a Milano-Cortina 2026 - 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – In seguito all’annuncio del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) di sabato scorso di revocare la sospensione parziale imposta a Russia e Bielorussia a s ... Lo riporta quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina Malag242 Russi