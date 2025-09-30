Milano-Cortina Malagò | Russi e bielorussi senza bandiera? Non posso che condividere
“La decisione del Comitato Olimpico Internazionale di far gareggiare gli atleti russi e bielorussi senza bandiera ai Giochi di Milano-Cortina? Sono un membro del Cio e l’esecutivo era a Milano anche durante la visita con la presidente Coventry, della Coordination Commission e non posso che condividere”. Cosi Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 a margine del World Travel & Tourism Summit di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
