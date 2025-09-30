Milano-Cortina Catella dopo la liberazione | Per il Villaggio abbiamo unito le forze
“Bisogna fare e fare bene e consentitemi l’orgoglio di dire che abbiamo fatto bene “: lo ha detto l’ad di Coima, Manfredi Catella durante l’incontro di presentazione del Villaggio Olimpico ‘La legacy olimpica. Un nuovo spazio per Milano “. “Quello che forse manca in questo momento storico è unire le forze – ha aggiunto -. Le cosa più bella qui è che le forze, le imprese, si sono unite” e il Villaggio dopo i Giochi, con la conversione in studentato “metterà insieme studenti di tutte le facoltà e università”. Catella ha sottolineato che “ il tema dell’unire è la soluzione ” e, ha detto “se abbiamo ottenuto un risultato, al di là che piaccia o non piaccia il villaggio, è per questo ‘unire’, non solo tecnico ma culturale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: milano - cortina
